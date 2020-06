Wybory Prezydenta RP 2020 w Kłoucku. Sprawdź gdzie jest twój lokal wyborczy

W niedzielę, 28 czerwca 2020 roku, odbywają się wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W Kłobucku, tak jak i w całej Polsce i poza granicami kraju, wybieramy głowę państwa spośród 11 kandydatów. Są nimi:

Robert Biedroń

Krzysztof Bosak

Andrzej Duda

Szymon Hołownia

Marek Jakubiak

Władysław Kosiniak-Kamysz

Mirosław Piotrowski

Paweł Tanajno

Rafał Trzaskowski

Waldemar Witkowski

Stanisław Żółtek ## Godziny otwarcia lokali wyborczych i zasady bezpieczeństwa z powodu COVID-19 Lokale wyborcze są czynne od godz. 7 do 21. W Częstochowie jest ich aż 135, a do głosowania uprawnionych jest 174 828 wyborców. Głosy można oddać tutaj w sposób tradycyjny, jak i wrzucić do urny karty służące głosowaniu korespondencyjnemu. Osoby, które zdecydowały się na taki sposób udziału w wyborach, otrzymały je już za pośrednictwem Poczty Polskiej. Pamiętajmy, że lokalach obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Należy utrzymać także dystans społeczny, nie mniejszy niż dwa metry, od innych osób. To elementy bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

Jak oddać głos ważny? Zasady głosowania w wyborach prezydenckich

W wyborach prezydenckich do głosowania otrzymamy jedną kartę, na której znajdą się nazwiska 11 kandydatów. Głos ważny to taki, kiedy postawimy znak "x" tylko i wyłącznie przy nazwisku jednego z nich. Należy umieścić go w pustej kratce obok nazwiska naszego kandydata. Jeżeli postawimy już jeden "x", to naszego wyboru nie można zmienić, dlatego należy oddawać głos uważni

Jeśli jeden z kandydatów uzyska w pierwszej turze wyborów 2020 więcej niż 50 proc. wszystkich głosów, zostanie prezydentem Polski na 5 letnią kadencję. Jeśli jednak żaden z kandydatów nie będzie mógł pochwalić się takim wynikiem, wówczas 12 lipca 2020 roku odbędzie się druga tura wyborów, w której zmierzy się już tylko dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów.

Lista lokali wyborczych w Kłobucku, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 28.06.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 1 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.

Przychodnia Rejonowa Nr 1

adres: Staszica 28, 42-100 Kłobuck

Mogą tu zagłosować mieszkańcy ulic:

Kłobuck Akacjowa

Asnyka

Błotna

Dębowa

Jesionowa

Kasztanowa

Klonowa

Kołłątaja

Korczaka

Kręta

Kordeckiego

Reja

Staszica

Stawowa

Wierzbowa

Wodna

Zakrzewska numery od 1 do 72

Żabia

Zakrzewska parzyste od nr 74 do nr 106 i nieparzyste od nr 75 do nr 91

Rybno

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kłobucku

adres: Witosa 21, 42-100 Kłobuck

Karty do głosowania czekają na mieszkańców ulic:

Kłobuck Chodkiewicza

Długa

Księżycowa

Nowa

Piaskowa

Przejazdowa

Szkolna nieparzyste od nr 121 i parzyste od nr 158

Wiejska

Witosa

Wschodnia

Wspólna

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie

adres: Południowa 138, 42-100 Lgota

Lokal wyborczy przeznaczony dla mieszkańców ulic:

Gruszewnia

Lgota

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sebyły

adres: Baczyńskiego 2, 42-100 Kłobuck

Zagłosujesz tu, jeśli mieszkasz pod adresem:

Kłobuck 11 Listopada od nr 3 do nr 25 nieparzyste

Baczyńskiego

Kardynała Wyszyńskiego

Osiedlowa

Spacerowa

Topolowa nr 11

Zielona

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Mickiewicza

adres: Szkolna 1, 42-100 Kłobuck

Zagłosujesz tu, jeśli mieszkasz pod adresem:

Kłobuck 11 Listopada nr 1

3 Maja nr parzyste od nr 2 do nr 46

Cmentarna

Częstochowska

Cielebana

Diamentowa

Gagarina

Gajowa

Generała Hallera

Hutnicza

Gwiezdna

Kamienna

Krzywa

Księdza Skorupki

Księdza Ściegiennego

Kwiatowa

Mickiewicza

Ogrodowa

Polna

Powstańców Śląskich

Przedszkolna

Przemysłowa

Sadowa

Sienkiewicza

Słoneczna

Słowackiego

Spadkowa

Srebrna

Szafirowa

Szkolna od nr 2 do nr 156 parzyste i od nr 1 do nr 119B nieparzyste

Śląska

Targowa

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4, 42-100 Kłobuck

Zagłosujesz tu, jeśli mieszkasz pod adresem:

Kłobuck Bohaterów Bitwy pod Mokrą

Generała Rómmla

Harcerska

Konwaliowa

Przechodnia

Sobisia

Paderewskiego

11 Listopada nr parzyste od nr 2 do nr 24

Różana

Szkoła Podstawowa w Białej

adres: Częstochowska 73, 42-125 Biała

Zagłosujesz tu, jeśli mieszkasz pod adresem:

Biała

Szkoła Podstawowa w Libidzy

adres: Olszyńskiego 2, 42-125 Libidza

Mogą tu zagłosować mieszkańcy ulic:

Libidza

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie

adres: Sienkiewicza 69, 42-125 Łobodno

Karty do głosowania czekają na mieszkańców ulic:

Łobodno

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku

adres: Szkolna 5, 42-125 Kamyk

Karty do głosowania czekają na mieszkańców ulic:

Borowianka

Kamyk

Kopiec

Nowa Wieś

Zespół Szkół Nr 1

adres: Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck

Lokal wyborczy przeznaczony dla mieszkańców ulic:

Kłobuck Beniowskiego

Boczna

Cicha

Czarnieckiego

Dąbrowskiego

Długosza od nr 114 do nr 120 parzyste i od nr 103 do nr 111 nieparzyste

Dywizjonu 303

Gen. Andersa

Gen. Bema

Gen. Maczka

Głowackiego

Jodłowa

Kasprowicza

Kochanowskiego

Konopnickiej

Krótka

Leśna

Leśmiana

Ładna

Łąkowa

Mjr. Hubala

Mała

Miła

Nałkowskiej

Niemczyka

Orzeszkowej

Podleśna

Pogodna

Poprzeczna

Poświatowskiej

Prosta

Prusa

Radosna

Reymonta

Równoległa

Rolnicza

Sebyły

Sosnowa

Świerkowa

Teligi

Tuwima

Ustronna

Wesoła

Wiśniowa

Wodociągowa

Wojska Polskiego nr nieparzyste od nr 17 i parzyste od nr 28

Wrzosowa

Wyspiańskiego

Zamkowa

Źródlana

Żółkiewskiego

Żwirki i Wigury

11 Listopada od nr 26 do nr 91

Zespół Szkół Nr 2

adres: 3 Maja 33, 42-100 Kłobuck

Karty do głosowania czekają na mieszkańców ulic:

Kłobuck Armii Krajowej

Ciasna

Długosza do nr 112 parzyste i do nr 101 nieparzyste

Górnicza prawa strona od ronda

Jasna

Kolejowa

Kopernika

Kościuszki

Nadrzeczna

Ogrójcowa

Okólna

Parkowa

Rynek im. Jana Pawła II

Spokojna

Sportowa

Strażacka

Topolowa bez nr 11

Wały

Wąska

Topazowa

Wieluńska nr parzyste

Złota

Żytnia

Przybyłów Główna

Graniczna

Podmiejska

Wieluńska nr nieparzyste

Wojska Polskiego nr nieparzyste do nr 15 i parzyste do nr 26

3 Maja nr nieparzyste do nr 51 oraz nr 48 i nr 50