Wypadek na Oleskiej w Starokrzepicach. Ranny został kierowca jednego z samochodów biorących udział w zdarzeniu

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 15.45 na ul. Oleskiej w Starokrzepicach. Ze wstępnych ustaleń policjantów z drogówki wynika, że 27-letni mężczyzna kierujący oplem, podczas wykonywania manewru zawracania nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 27-letniemu kierowcy suzuki. - W konsekwencji oboje kierujący stracili panowanie nad swoimi pojazdami. W obydwu samochodach znajdowali się tylko kierowcy. Kierowca opla jest mieszkańcem powiatu oleskiego, natomiast kierowca suzuki powiatu kłobuckiego. W chwili zdarzenia obaj mężczyźni byli trzeźwi. Kierowca suzuki z obrażenia ciała został zabrany do częstochowskiego szpitala - mówi Joanna Wiącek-Głowacz, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. Na miejscu pracowali policjanci z kłobuckiej drogówki, którzy przeprowadzili oględziny. Szczegółowe okoliczności wypadku badają teraz śledczy z Kłobucka oraz biegły z zakresu rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych. Sprawę nadzoruje częstochowska prokuratura.