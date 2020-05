Zespoły pogotowia ratunkowego ZOZ w Kłobucku zostały poddane kwarantannie

Załogi miały mieć kontakt z przewożonym do częstochowskiego szpitala pacjentem. To zespoły karetek z Krzepic i z Kłobucka.

Medycy nie mają żadnych symptomów zakażenia, a sama infekcja przebiega bezobjawowo. Jednak co najmniej pięciu członków personelu zostanie wyłączonych z pracy do czasu zakończenia u nich testów. Kwarantanne odbywają i w nieczynnym Domu Seniora w Kłobucku.