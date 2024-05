Zobacz listę lokali wyborczych w Kłobucku. Tu zagłosujesz w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Co to jest Parlament Europejski?

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lista lokali wyborczych w Kłobucku

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kłobucku

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Lgocie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa w Białej

Szkoła Podstawowa w Libidzy

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku

Zespół Szkół Nr 1

Zespół Szkół Nr 2

Zespół Szkół Nr 3

Świetlica Wiejska

Głosowanie w wyborach europejskich

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.