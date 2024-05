89-letnia kobieta błądziła boso po polach. Nocna akcja poszukiwawcza w Kłobucku, Krzepicach i Pankach

Poszukiwania 89-letniej kobiety - zaniepokojona rodzina zawiadomiła policję

Do rozpoczęcia akcji poszukiwawczej w Kłobucku, Krzepicach oraz Pankach doszło w nocy z 29 na 30 maja 2024 roku. O godzinie 1.55 miał miejsce alarm wzywający służby do podjęcia działań mających na celu odnalezienie zaginionej 89-latki. Kobieta jest mieszkanką miejscowości Panki i nie wróciła do domu przed końcem dnia. Jej zaginięcie zgłosiła zaniepokojona rodzina, zawiadamiając miejscową policję.