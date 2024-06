Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Kłobucku. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Dziś święto komorników! Choć nie wszyscy darzą ich sympatią, to są wdzięcznym tematem do żartów, o czym przekonują nas internauci. Zobaczcie, jakie memy stworzyli o ich profesji.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim! Komu zabrakło niewiele do otrzymania mandatu? Prezentujemy piętnastu kandydatów, którzy zdobyli sporo głosów w woj. śląskim... jednak na mandat europosła zabrakło. Ich plakaty wisiały niejednokrotnie w całym województwie, jednak się nie udało.

W sumie 350 mln zł ma kosztować przebudowa DW 491 od granicy Częstochowy do granicy województwa śląskiego. We wtorek 11 czerwca podpisano umowę na wykonanie tej ważnej dla subregionu północnego inwestycji.

Wybory 2024 do PE za nami. Polska, jako członek Unii od 2004 roku, bierze udział w tych wyborach, delegując swoich przedstawicieli do PE. Znamy już polityków, którzy otrzymali swoje mandaty, teraz czas na tych, którym tym razem się nie powiodło. Sprawdź, kto uzyskał NAJMNIEJ głosów. Szczegóły w naszej galerii.

WYPADEK. Jedna osoba zginęła w wyniku wypadku, do którego we wtorek 11 czerwca nad ranem doszło na autostradzie A1. Tragiczne w skutkach zdarzenie miało miejsce na 461 km trasy. Przez kilka godzin, droga w kierunku Gliwic była całkowicie zablokowana.

KOMUNIKAT: W dniach, od 10 do 14 czerwca 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 12 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim: ile wynosi frekwencja w wyborach samorządowych na godz. 17:00? Znamy szczegółowe dane z naszego regionu. Do godz. 17:00 w całym województwie śląskim swój głos oddało 917 381 wyborców, co daje wynik 27,86%. To mniej niż w skali całego kraju, gdzie do urn wyborczych poszło 28,20%.