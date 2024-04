Kwiecień w Kłobucku: Przegląd prasy z marca 2024 w Kłobucku, najważniejsze informacje miesiąca

Śliczne 30-tki w konkursie Polska Miss 30+. 15 kobiet z woj. śląskiego dostało się do półfinału Polska Miss 30+, edycja 2024! W tym konkursie piękności startują panie z roczników 1985-1994. Z ponad 900 zgłoszeń do półfinału dostało się ponad sto pań! Zobaczcie zdjęcia...

Wielka Sobota. Święconka to jedna z ważniejszych tradycji wielkanocnych, której początki w Polsce sięgają XIII wieku. Także na Jasnej Górze nie brakuje mieszkańców i przyjezdnych, którzy w tym właśnie miejscu chcą poświęcić zawartość przygotowanych własnoręcznie koszyczków wielkanocnych. W częstochowskim sanktuarium święcenie pokarmów trwa od godziny 9 do 16.

Tak imprezują panie na Śląsku! Poszczególne kluby prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w marcowy weekend w, jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się mnóstwo pięknych pań...

Minister zdrowia, Izabela Leszczyna, oraz minister edukacji, Barbara Nowacka spotkały się z częstochowską młodzieżą. W wydarzeniu wzięli również nauczyciele i dyrektorzy częstochowskich placówek edukacyjnych. W Klubie Sportowym Stacherczak dyskutowano między innymi na temat profilaktyki, opieki i edukacji zdrowotnej w szkołach. Wcześniej szefowa resortu edukacji odwiedziła również Krzepice oraz Kłobuck.

Śmiertelny wypadek w Złochowicach w powiecie kłobuckim. W piątek 15 marca po godzinie 23 przejeżdżający przez tę miejscowość kierowca potrącił jednego z mieszkańców. Niestety, mężczyzna zmarł.

Śmieszne MEMY. Najlepsza drzemka to taka, po której nie wiesz, który mamy rok i jak się nazywasz. A co, jeśli zdarzy się ona w pracy? Cóż, to zależy od tego, czy zostaniesz przyłapany, czy nie. Dziś jednak wszyscy szefowie powinni przymknąć oko na takie incydenty, gdyż obchodzimy właśnie Światowy Dzień Drzemki w Pracy! Zobaczcie najzabawniejsze memy o drzemkach, ale tez o szefach i odchodzącej już do lamusa kulturze pracy ponad siły.