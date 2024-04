Kolizja Mustanga z łosiem w powiecie kłobuckim. Po zdarzeniu auto jest poważnie uszkodzone. Jedna osoba trafiła do szpitala

W niedzielę 28 kwietnia 2024 roku, kilka minut po północy, doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych na ulicy Częstochowskiej w miejscowości Lgota, leżącej w powiecie kłobuckim. Jak ustalono na miejscu zdarzenia, kierowca jadący marką Ford Mustang, zmierzając w kierunku Kłobucka, nagle zmuszony był uniknąć zderzenia ze zwierzyną leśną, prawdopodobnie łosiem. W wyniku gwałtownego manewru skrętu w lewo, zahaczył przy tym o jadące z naprzeciwka BMW.

- Kierujący BMW nie utrzymał kierunku jazdy i zjechał do rowu. Na mustangu znaleziono fragmenty sierści, co wskazuje na to, że do kontaktu ze zwierzęciem jednak doszło - czytamy na Facebooku klobucka.pl.