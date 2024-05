Kłobuck. Sesja Rady Miejskiej w Kłobucku. Burmistrz i radni zostali zaprzysiężeni

Rada Powiatu Kłobuckiego w komplecie. Pierwsza sesja nowej kadencji wyłoniła starostę

Mimo, że PiS wygrało wybory do Rady Powiatu Kłobuckiego, to nie to ugrupowanie będzie rządziło przez następne lata w powiecie. Brak zdolności koalicyjnej PiS-u...