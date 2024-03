Wizyta minister edukacji Barbary Nowackiej w Krzepicach i Kłobucku

- Jeszcze w tym roku wprowadzone zostaną przepisy, w wyniku których samorządowcy – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i zarządy powiatów – będą mogli dobrym dyrektorom powierzać funkcję na kolejną kadencję” – dodał Kiepura, zaznaczając, że chodzi o jedną kadencję. Ma to – w zamyśle MEN – na kilka lat odblokować możliwość podejmowania takich decyzji przez samorządy. - Jeżeli dyrektor jest dobrym dyrektorem, jeżeli szkoła osiąga znakomite wyniki edukacyjne, to nie ma powodu, żeby takiego dyrektora ograniczać i robić sztuczny konkurs, do czego doprowadził rząd PiS-u – argumentował wiceszef MEN.

Jak oceniła, właśnie dzięki samorządom – które chcą inwestować i potrafią przyciągać inwestorów - edukacja zawodowa bardzo dobrze się rozwija, swój wkład w to mają także dyrekcje szkół, które są otwarte na nowe, przyszłościowe kierunki. Minister przekonywała, że nawet w niewielkich miejscowościach dzięki pracy nauczycieli młodzież może się doskonale rozwijać, łączyć patriotyzm i nowoczesność z dbałością o tradycję i szacunkiem dla różnorodności. Szefowa resortu edukacji zauważyła, że owe przyszłościowe kierunki są bardzo różne, w zależności od regionu. Dlatego kluczowa jest elastyczność szkół i dostosowanie do potrzeb lokalnych rynków pracy.

- W ministerstwie będziemy dbali o to, by jak najwięcej zawodów przyszłości mogło się rozwijać, dbając zarówno o dobrą kadrę, jak i doposażenie tych szkół i pewną promocję edukacji zawodowej, której niestety – mamy wrażenie - przez lata brakowało na dostatecznym poziomie – wskazała szefowa MEN. Podkreśliła, że posiadanie dobrego zawodu jest szczególnie ważne w kontekście nowych technologii zmieniającego się świata.

Obecna na konferencji prasowej śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla powiedziała, że kształcenie zawodowe jest dla niej priorytetem i będzie zachęcała dyrektorów, by rozwijali edukację w tym obszarze. Chodzi o to, by kształcenie było dostosowane do dynamicznego rynku pracy – zaznaczyła i zapowiedziała, że będzie na ten temat rozmawiała nie tylko z dyrektorami szkół, ale też np. z izbami rzemieślniczymi i innymi instytucjami.