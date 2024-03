Prasówka 17.03.2024 z całego tygodnia w Kłobucku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

KONKURS PIĘKNOŚCI. 15 pań z woj. śląskiego dostało się do półfinału Polska Miss 30+, edycja 2024! W tym konkursie piękności startują panie z roczników 1985-1994. Z ponad 900 zgłoszeń do półfinału dostało się ponad sto pań! Zobaczcie zdjęcia...

Buty damskie na wiosnę to ogromnie ważna część stylizacji. Mogą zmienić jej charakter, dodać pazura lub też wręcz przeciwnie – złagodzić ogólne wrażenie. Poza tym musimy się w nich dobrze czuć, ponieważ nierzadko w jednej parze obuwia spędzamy niemal cały dzień. Podpowiadamy, jakie modele są modne w tym sezonie i jak je stylizują gwiazdy, w tym Anna Popek czy Ewa Wachowicz.

Śmieszne MEMY. Najlepsza drzemka to taka, po której nie wiesz, który mamy rok i jak się nazywasz. A co, jeśli zdarzy się ona w pracy? Cóż, to zależy od tego, czy zostaniesz przyłapany, czy nie. Dziś jednak wszyscy szefowie powinni przymknąć oko na takie incydenty, gdyż obchodzimy właśnie Światowy Dzień Drzemki w Pracy! Zobaczcie najzabawniejsze memy o drzemkach, ale tez o szefach i odchodzącej już do lamusa kulturze pracy ponad siły.