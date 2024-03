Powiat kłobucki. 48-latek usiłował zabić znajomego tasakiem. Grozi mu dożywotnie więzienie

Atak tasakiem w miejscowości Biała

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę 10 marca około 10.30 w miejscowości Biała. Oficer dyżurny z kłobuckiej komendy otrzymał informację, że ze szpitala w Częstochowie oddalił się pacjent z obrażeniami głowy zagrażającymi bezpośrednio jego życiu. Nie było wiadomo, gdzie ranny mężczyzna poszedł, gdzie mieszka i w jaki sposób odniósł te obrażenia.

Policjanci bardzo szybko podjęli działania, w wyniku których odnaleźli poszkodowanego. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni udzielili mężczyźnie pomocy, a następnie przetransportowali go do szpitala. Policjanci ustalili przebieg zdarzenia, z którego wynikało, że pomiędzy pokrzywdzonym, a 48-letnim napastnikiem, doszło do awantury.