Przegląd prasy z maja 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Kłobucku?

Kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego trwa w najlepsze. We wtorkowy wieczór (28.05.) ubiegający się o reelekcję, Patryk Jaki, przekonywał mieszkańców Koziegłów, Kłobucka i Częstochowy, aby zagłosowali właśnie na niego.

Mimo, że PiS wygrało wybory do Rady Powiatu Kłobuckiego, to nie to ugrupowanie będzie rządziło przez następne lata w powiecie. Brak zdolności koalicyjnej PiS-u w nowej radzie sprawił, że u sterów starostwa pozostanie PSL wraz z koalicjantami. Pokazała to dobitnie pierwsza sesja Rady nowej kadencji.

We wtorek 7 maja odbyła się Pierwsza Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Kłobucku, którą poprowadził Radny senior Józef Batóg.