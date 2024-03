Tygodniowy przegląd prasy 24.03.2024: Kłobuck, 17.03-23.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Kłobucka

Przegląd tygodnia: Kłobuck, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Marzysz o domu w Beskidach? Nieruchomość w górach położona na ładnej widokowej działce - to ciekawa opcja na inwestycję, gdy nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku! Zebraliśmy dla Was 12 najtańszych domów do kupienia w miejscowościach pow. żywieckiego. Sporo z nich wymaga remontu, jednak lokalizacja i cena z działkę - jest BARDZO atrakcyjna. Sprawdź te oferty.

Najpiękniejsze kobiety po 30-stce! Poznaliśmy finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ edycja 2024! Zakwalifikowało się 30 pięknych pań, w tym 4 z woj. śląskiego. Poznaj je!