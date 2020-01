Autostrada A1 za Częstochową będzie miała już po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Sporo się tam dzieje ZDJĘCIA

Kierowcy, którzy korzystają z oddanych już odcinków autostrady A1 wiedzą, że do Częstochowy jedzie się bardzo wygodnie, nową, betonową drogą, na której wciąż ruch jest minimalny. Jednak, gdy zjedziemy z autostrady na węźle Częstochowa Północ, rozpoczyna się droga przez mękę, czyli kolejna część placu budowy A1 – od Częstochowy do granicy województwa łódzkiego.

Odcinek E - ostatnia część A1 w Śląskiem

Odcinek E Jest ostatnim brakującym fragmentem tej autostrady na terenie województwa śląskiego. Na północy połączy się z trasą biegnącą w kierunku Radomska, a na południu z budowaną już autostradą do węzła Częstochowa Blachownia. To część autostrady o długości prawie 17 km. Droga będzie miała, podobnie jak poprzednie odcinki A1 nawierzchnię betonową. Powstanie przy niej węzeł autostradowy Mykanów (dawniej Kościelec). Węzeł bezkolizyjnie połączy drogę powiatową nr 1059S (gmina Mykanów) z autostradą A1. Podobnie jak węzeł Woźniki, będzie to węzeł typu „trąbka”. Zapewni on relacje w połączeniu z drogą powiatową dla kierunku Mykanów - Kościelec.

Drogi, które dotąd krzyżowały się z DK1 zostaną przebudowane. Przypomnijmy, że autostrada A1 powstaje na śladzie dawnej gierkówki, czyli DK1. Właśnie od Częstochowy gierkówka zamieni się w autostradę, a gierkówka przejdzie tu do historii.