Będzie nowa droga w gminie. Jest już podpisana umowa

Nowe inwestycja drogowa to przebudowa odcinka drogi gminnej Biała i Kopiec.

Długość odcinka ulicy Strażackiej i ul. Salezjańskiej wynosi 1590 metrów. Prace obejmują cały przekrój drogi. Dodatkowo w ramach zadania przewiduje się do wykonania rozbudowę istniejącej ulicy Salezjańskiej. Powstanie chodnik z oświetleniem o długości ponad 195 metrów, za mostem na rzece Kocinka.

Wartość robót budowlanych wynosi prawie 3,5 mln zł. 48 proc. dofinansowania inwestycji pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przewidywany termin realizacji to połowa września przyszłego roku.

Wykonawcą inwestycji będzie firm HUCZ Sp. z o.o. Sp.K.