Opatów: Wypadek na Częstochowskiej. Ranna została kierująca samochodem osobowym

Wręczyca Wielka: Wypadek na Częstochowskiej ZDJĘCIA

Kłobuccy kryminalni wyjaśniają przyczyny i dokładne okoliczności groźnego wypadku, do którego doszło w miniony piątek, 7 lutego, na ul Częstochowskiej we Wręczycy Wielkiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów z drogówki wynika, że 20-letni kierujący bmw nie dostosował prędkości do p...