OSP Miedźno handluje samochodami pozyskanymi od policji i straży granicznej? Do jednostki w kilka miesięcy trafiło kilkadziesiąt samochodów

- Materiał o pozyskiwaniu sprzętu i działalności handlowej strażaków z OSP w Miedźnie powstał skutkiem rozmów prowadzonych z kilkoma mieszkańcami tej gminy, a także strażakami z jednostek OSP, które nie otrzymały żadnego sprzętu z darów, a od wielu miesięcy docierały do nich informacje na temat procederu pozyskiwania i handlu sprzętem. Pierwsze informacje na ten temat uzyskałem w trakcie zawodów sportowo-pożarniczych w Krzepicach, gdzie dwóch młodych strażaków powiedziało mi, żeby zainteresować się tematem handlu sprzętem. Następnie spotkałem się z mieszkańcami gminy, którzy potwierdzili, że przy remizie dzieją się "dziwne rzeczy", a miejscowy prezes straży mówi w rozmowach prywatnych, że otwiera handel autami, albo ściąga auta na sprzedaż. Potwierdzenia tych słów nie mam w formie nagrania, a osoby które to mówiły, prosiły o anonimowość, więc nie można ich było zweryfikować. Jednak przed kilkoma tygodniami zgłosił się do mnie człowiek zaangażowany w sprawy straży i opowiedział więcej o procederze, a także miejscach, gdzie mogę szukać pojazdów, które docierają do Miedźna z policji i straży granicznej. Mówił też, że handel odbywa się między innymi przez olx – mówi Jarosław Brzęczek, redaktor naczelny klobuckiej.pl, który jako pierwszy zajął się sprawą masowego pozyskiwania sprzętu przez OSP Miedźno.

- Na prośbę strażaków wystąpiliśmy do służb o przekazanie sprzętu. Wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, jest udokmentowane – mówi wójt Piotr Derejczyk. - Gdyby inne jednostki OSP poprosiły nas o to samo, nie byłoby z naszej strony żadnego problemu. W ten sposób sprzęt pozyskują jednostki OSP z całej Polski.

Jak informowała klobucka.pl pozyskanie sprzętu dokonano z poszanowaniem prawa. Co jednak ze sprzedanym sprzętem? Czy OSP ma kopie umów „kupna-sprzedaży” z jego nabywcami? I jak ten handel się ma do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do OSP i ZOSP RP? Czytamy tam już w drugim punkcie, że OSP i ZOSP RP są organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ww. ustawy: pkt 2) nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Prezes Leszek Idasz nie rozumie krytyki. - Wszyscy jesteśmy nią dotknięci. Przeżywamy to my, strażacy, przeżywają to nasze rodziny. To jakaś zazdrość, zawiść. Ktoś chce skłócić środowisko strażaków, ale to się nie uda, bo rozmawiałem z innymi prezesami OSP i nie mają do nas żadnych pretensji – mówi prezes Idasz.

Szef jednostki OSP Miedźno przyznaje, że we współpracy z gminą, wysłano 80 wniosków o pozyskanie samochodów i innego sprzętu od policji i straży granicznych. Trzydzieści z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie. OSP Miedźno pozyskało około osiemdziesięciu samochodów (nawet sam prezes nie potrafi wskazać ile dokładnie), a także wiele sprzętu elektronicznego. Co zrobi z nim jednostka, która rocznie bierze udział w ok. 170 akcji?