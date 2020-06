"Polska w ruinie": Dworzec w Kłobucku niszczeje. Beata Szydło obiecała jego remont, ale słowa nie dotrzymała. Kto uratuje dworzec?

PKP zobowiązywały się do przekazania przez PKP tego terenu pod kilkoma warunkami. Jednym z nich było zobowiązanie się gminy do wykonania w odpowiednim terminie remontu bądź przebudowy dworca. Za niedotrzymanie tego zobowiązania grozić miały miastu kary. Gmina miałaby też zapewnić na dworcu pomieszczenia do utrzymania ruchu pasażerskiego, czyli poczekalnie i toalety.

Władze miasta chciały także przejąć prawa do ziemi, na której znajduje się dworzec oraz dojazd do przejazdu kolejowego. PKP skłaniała się do przekazania dworca i ziemi, jednak jak zaznaczyła przedstawicielka przewoźnika, taka decyzja wymaga wielu zgód, a wcześniej oszacowania majątku. Burmistrz poruszył też kwestię dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Kolejowej. Jak zapewniały PKP po wycenie obiektów mieszkańcy otrzymają propozycję nabycia mieszkań na prawie pierwokupu, a jeżeli najemcy nie będą zainteresowani zakupem, to PKP zwróci się do gminy o przejęcie tych budynków.