Prezydent Andrzej Duda mówił, że chce kontynuować tę politykę, która zabezpiecza polskie rodziny.

- Chcę prowadzić takie działania, które będą powodowały rozwój gospodarczy Polski, bo od tego zależą większe zarobki.

Mam nadzieję, że przez 5 lat uda się osiągnąć poziom państw Europy w tej kwestii - mówił Andrzej Duda w Krzepicach.

Urzędujący prezydent dziękował nauczycielom, rodzicom i uczniom, którzy dziś kończą rok szkolny.

- To ostatni dzień roku szkolnego. To był szczególny rok naznaczony koronawirusem, naznaczony wyzwaniem i trudem. Chcę podziękować nauczycielom, by jak najlepiej przeprowadzić uczniów przez ten trudny czas. To były zajęcia zdalne. Dziękuję rodzicom, wiem, że to był dla nich trud. Dziękuję uczniom, że wytrzymali trudny czas siedzenia w domu, że sumiennie realizowali zajęcia, odrabiali lekcje, choć były narzekania, że jest tego za dużo - mówił Andrzej Duda.