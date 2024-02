Powiat kłobucki. Niepokojące zdarzenie po szkole. Ktoś zaczepiał uczennice, które wyszły z autobusu. Zareagowała opiekunka

Do niepokojącego zdarzenia doszło w poniedziałek 26 lutego w Natolinie w rejonie przystanku autobusowego. Do dwójki uczennic, które wysiadły z autobusu szkolnego, podejść miała nieznajoma kobieta. Zwróciło to uwagę osoby sprawującej nadzór nad przewożonymi dziećmi, która zapytała kobietę o tożsamość i przyczynę jej zainteresowania dziewczynkami. Jak relacjonowała opiekunka dzieci, kobieta nie udzieliła logicznej odpowiedzi, do tego w zauważalny sposób próbowała zasłaniać swoją twarz dłonią. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci opiekunka przewożonych dzieci zdecydowała, by obie dziewczynki ponownie zabrać do autobusu. Dla bezpieczeństwa, dzieci zostały następnie odwiezione potem bezpośrednio do domów.

Jak tłumaczą władze gminy Lipie, na terenie której doszło do incydentu, nie są znane intencje nieznajomej kobiety, a sprawa została zgłoszona na Policję.