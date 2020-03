Straszył, że ma misję zarażania koronawirusem w Kłobucku. Poniesie surowe konsekwencje

Do niecodziennej sytuacji doszło w miniony wtorek 24 marca 2020 roku w jednym ze sklepów samoobsługowych w Kłobucku. Dyżurny z kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie o tym, że jeden z klientów zachowuje się nieracjonalnie oraz twierdzi, że ma koronawirusa. Przybyły na miejsce umundurowany patrol potwierdził zgłoszenie i podjął interwencję wobec, jak się okazało, nietrzeźwego mężczyzny.

Jak informują policjanci na miejsce został skierowany policyjny patrol, który potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna, wobec którego podjęto interwencję, zaczął mówić, że ma misję, która nakazuje mu zakazić jak największą liczbę ludzi. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu, a jego mowa była bełkotliwa.

Z miejsca interwencji, w asyście policjantów, mężczyzna został zabrany karetką pogotowia na konsultację medyczną do jednego z częstochowskich szpitali. Po badaniach okazało się, że zatrzymany nie ma objawów zakażenia koronawirusem i lekarz skierował go na konsultację psychiatryczną. Po przeprowadzonym kolejnym badaniu, lekarz psychiatra nie widział przeciwwskazań do zatrzymania i osadzenia mężczyzny do wytrzeźwienia w policyjnym areszcie.