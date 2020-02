Superman - Czerwony Syn [RECENZJA] Rzecz o tym, jak Człowiek ze Stali zaprowadza ogólnoświatowy komunizm

„Superman – Czerwony Syn” to kolejny komiks, który został wydany przez Egmont w ramach serii DC Deluxe. Dzieło, którego scenarzystą był znakomity szkocki artysta, Mark Millar, to swobodna wariacja dotycząca alternatywnej historii Człowieka ze Stali. Chociaż od zimnej wojny minęło już wiele lat, autorowi udało się oddać nastrój tamtych dni, a nawet sprowokować do odpowiedzi na pytanie, czy w Związku Radzieckim Superman nie czułby się lepiej. RECENZJA

Zastanawialiście się czasem, jak wyglądałby świat bohaterów, gdyby nie każdy z nich rodził się na terytorium Stanów Zjednoczonych? Ja też. Próby odpowiedzi na to pytanie podjął się znakomity szkocki scenarzysta Mar Millar w komiksie „Supermam – Czerwony Syn”, który został wydany w Polsce w styczniu 2020 roku nakładem wydawnictwa Egmont. Mark Millar nie korzystał w swojej historii z półśrodków. Superman w jego świecie wylądował bowiem na terytorium największego wroga USA, czyli w ZSRR. I to w roku, kiedy ukazał się pierwszy komiks z udziałem Człowieka ze Stali. Ten celowy zabieg pozwolił Millarowi śledzić losy Supermana na przestrzeni wielu lat. Millar pokazał Supermana w roli budowniczego komunizmu, dążącego do podporządkowania wszystkich krajów świata, aby ziemię ogarnęła utopia. Superman, który jest następcą Stalina, kreśli wizję komunizmu, mającego wiele zalet. Centralne planowanie wszystkich aspektów ludzkiej działalności doprowadza do rozwiązania problemów z głodem, ubóstwem czy wojną. Superman tworzy świat niemal idealny (jednego problemu rozwiązać nie umie, ale nie będziemy zdradzać o co chodzi).

Tyle, że w dążeniu do utopii Superman coraz mocniej się zatraca. Buduje świat w jego mniemaniu idealny, ale robiąc to coraz częściej przekracza granicę dobrego smaku i moralności. W rzeczywistości jego dążenie do uszczęśliwienia całej planety prowadzi do próby podporządkowania jej przez o wiele potężniejszego kosmitę. Warto dodać, że Millar w „Czerwonym Synu” na nowo kreśli również innych bohaterów DC – Batmana, Green Latern, Wonder Woman, a zwłaszcza Lexa i Lois Luthorów. Dobry scenariusz uzupełniają dobre rysunki Dave’a Johnsona i Kiliana Plunketa. Można powiedzieć, że gdyby Związek Radziecki chciał uprawiać propagandę poprzez komiks superbohaterski, to na pewno powinien zatrudnić obu rysowników. Komiks „Superman – Czerwony Syn” po raz kolejny pokazał siłę serii DC Deluxe, w ramach której wydawane są prawdziwe komiksowe perełki. Opis wydawcy DC Deluxe. Superman – Czerwony Syn

Scenariusz: Mark Millar

Rysunki: Dave Johnson, Kilian Plunket

Przekład: Jakub Syty Oprawa: twarda z obwolutą

Objętość: 168 stron

Format: 180x275

Cena: 84,99

ISBN: 978-83-281-9835-7

Język oryginału: angielski

Seria: DC Deluxe

Kategoria: komiks amerykański

Tematyka: superbohaterowie

