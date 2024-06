Tragiczny wypadek w Kłobucku. Nie żyje młoda kobieta. Kierowca samochodu, którym jechała jest w ciężkim stanie

Apel kłobuckiej policji

Przy okazji wielu akcji prewencyjnych kłobucka policja apeluje o rozwagę na drodze. - Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy zatem do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest między innymi w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań - przekonuje kłobucka drogówka i przypomina, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ściśle związane z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących przepisów, w tym limitów prędkości. - Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, a także stanu nawierzchni i przede wszystkim własnych umiejętności - dodaje kłobucka policja.