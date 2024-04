Kłobucka policja poszukuje sprawców rozboju w Zawadach. Kto rozpoznaje tego mężczyznę?

Kłobuccy śledczy poszukują sprawców brutalnego rozboju, do którego doszło 10 lutego 2024 roku w miejscowości Zawady. Po godzinie 23:00 do salonu gier przy ulicy Częstochowskiej 1 wtargnęło dwóch mężczyzn, którzy w brutalny sposób zaatakowali pracownika. Sprawcy, stosując przemoc doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności, a następnie zabrali jego kurtkę z pieniędzmi.

Napastnicy nie byli zamaskowani, dlatego też sporządzono portret pamięciowy jednego z nich.

Pierwszy z nich, to mężczyzna wzrostu około 175 centymetrów. Ubrany był w ciemną kurtką oraz spodnie typu jeans.

Drugi ze sprawców był mężczyzną wzrostu około 190 centymetrów, z brodą. Ubrany był w ciemnoszarą kurtkę z kapturem oraz charakterystycznym emblematem w kształcie pomarańczowej litery "V" rozciągającej się od jednego ramienia do drugiego, spodnie typu jeans.

W galerii przedstawiamy portret pamięciowy drugiego ze sprawców.