Lipiec w Kłobucku: Przegląd prasy z czerwca 2024 w Kłobucku, najważniejsze informacje miesiąca

Na ul. Kowali doszło do nietypowego zdarzenia. Warunki atmosferyczne zmusiły pilota szybowca do wykonania awaryjnego lądowania na polach zlokalizowanych kilkaset metrów od centrum miejscowości. Na szczęście udało się bezpiecznie posadzić szybowiec na ziemi.

Kolejny wypadek w powiecie kłobuckim. Popołudniu, w Lgocie, na ulicy Północnej doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Młody motocyklista, z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Droga na ten moment jest całkowicie zablokowana.

28 czerwca odbył się wielki finał Miss Polonia 2024. Tytuł najpiękniejszej Polki, a także nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych, voucher edukacyjny na 10 tys. zł oraz suknia trafiły do Mai Klajdy - kandydatki pochodzącej z Łęcznej w woj. lubelskim. Wydarzenie jak zwykle cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności. Nic dziwnego - to najstarszy i najbardziej prestiżowy tego typu konkurs w Polsce. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotogalerię.

Dziś rano doszło do groźnego wypadku na drodze krajowej nr 43 w Wilkowiecku (powiat kłobucki). Zderzenie samochodu osobowego z lawetą spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na miejscu wypadku pracują służby ratunkowe. Dwie osoby zostały poszkodowane, z czego jedna wymagała reanimacji.

Wszystko jasne. W piątkowy wieczór poznaliśmy nową Miss Polonia 2024. W warszawskim ATM Studio do walki o koronę stanęły 24 kandydatki. Poniżej znajdziecie końcowe rozstrzygnięcia.

W Ługach-Radłach w powiecie kłobuckim doszło do dramatycznego wypadku, w którym 13-letni rowerzysta został potrącony przez samochód. Jego stan określany jest jako bardzo ciężki. Walka o życie nastolatka trwa, na miejsce zdarzenia przybył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a reanimacja chłopca trwała kilkadziesiąt minut. Ostatecznie został on przetransportowany do jednego z częstochowskich szpitali. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uratować jego życie. Na ten moment stan chłopca jest bardzo ciężki - przyznaje Łukasz Majewski, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.