Prasówka tygodniowa z 30.06.2024 w Kłobucku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Kolejny wypadek w powiecie kłobuckim. Popołudniu, w Lgocie, na ulicy Północnej doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Młody motocyklista, z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Droga na ten moment jest całkowicie zablokowana.

Na ul. Kowali doszło do nietypowego zdarzenia. Warunki atmosferyczne zmusiły pilota szybowca do wykonania awaryjnego lądowania na polach zlokalizowanych kilkaset metrów od centrum miejscowości. Na szczęście udało się bezpiecznie posadzić szybowiec na ziemi.

Tygodniowa prasówka 30.06.2024: 23.06-29.06.2024 Kłobuck: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kłobucku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Ługach-Radłach w powiecie kłobuckim doszło do dramatycznego wypadku, w którym 13-letni rowerzysta został potrącony przez samochód. Jego stan określany jest jako bardzo ciężki. Walka o życie nastolatka trwa, na miejsce zdarzenia przybył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a reanimacja chłopca trwała kilkadziesiąt minut. Ostatecznie został on przetransportowany do jednego z częstochowskich szpitali. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uratować jego życie. Na ten moment stan chłopca jest bardzo ciężki - przyznaje Łukasz Majewski, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.