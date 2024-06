Przegląd prasy Kłobuck 29.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kłobucku

Najnowszy Ranking Uczelni Akademickich 2024 już dostępny! Które placówki z województwa śląskiego znalazły się na szczycie listy? Sprawdź! Z naszej galerii dowiesz się, które uczelnie wyższe są najlepsze.

W Ługach-Radłach w powiecie kłobuckim doszło do dramatycznego wypadku, w którym 13-letni rowerzysta został potrącony przez samochód. Jego stan określany jest jako bardzo ciężki. Walka o życie nastolatka trwa, na miejsce zdarzenia przybył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a reanimacja chłopca trwała kilkadziesiąt minut. Ostatecznie został on przetransportowany do jednego z częstochowskich szpitali. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uratować jego życie. Na ten moment stan chłopca jest bardzo ciężki - przyznaje Łukasz Majewski, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.