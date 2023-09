Zabawne MEMY na Dzień Piłkarza: Mundial, Lewandowski, Ronaldo, Neymar i B-Klasa. A gdzie gra Atmosferić? Pośmiejmy się razem! OPRAC.: Bartłomiej Romanek

SPORT. Najśmieszniejsze memy na Dzień Piłkarza. 10 września obchodzimy Dzień Piłkarza. Co prawda niektórzy twierdzą, że piłka nożna to rzecz poważniejsza od życia i śmierci, ale my traktujemy ją jednak jako wielką i znakomitą, ale rozrywkę. Dlatego zachęcamy Was do obejrzenia galerii memów. Żarty z mundialu, Lewandowskiego, Michniewicza, ale i z B-Klasy rozbawią Was do łez. Dzisiaj Polska zagra na wyjeździe z Albanią, czy dzięki temu będą nowe memy?