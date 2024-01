Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Kłobucku?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Kłobucka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Leki wycofane z APTEK! Oto nowa lista NIEBEZPIECZNYCH leków, opublikowana tuż przed świętami. Co na niej jest?”?

Przegląd grudnia 2023 w Kłobucku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Leki wycofane z APTEK! Oto nowa lista NIEBEZPIECZNYCH leków, opublikowana tuż przed świętami. Co na niej jest? Wycofane z APTEK! W piątek 22 grudnia 2023 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował kolejny już komunikat o nowym leku wycofanym z obrotu - tym razem jest to lek stosowany w leczeniu objawów zespołu jelita drażliwego. To już kolejny komunikat opublikowany w przeciągu ostatnich kilku tygodni przez GIF! Które dokładnie leki zostały jeszcze wycofane? Zobacz LISTĘ GRUDZIEŃ 2023. 📢 Szokujące STYLÓWKI na śląskich ulicach - oni NAPRAWDĘ tak wyszli na miasto! Zobacz te zdjęcia Te STYLÓWKI wprawią w SZOK! Przez miasto idzie pani w sukience z drobnej siateczki spod której widać bieliznę, krótka spódniczka na mrozie, kultowe już skarpety w sandałach, przezroczyste legginsy a pod nimi stringi... - to tylko niektóre z przykładów tych najbardziej oryginalnych - które niejednokrotnie wywołały konsternację u przechodniów! Te zaskakujące "stylówki" sfotografowano m.in. na ulicach miast w woj. śląskim i nie tylko.

📢 Henryk Kiepura, poseł z województwa śląskiego, został wiceministrem edukacji Henryk Kiepura - wieloletni starosta powiatu kłobuckiego został wiceministrem edukacji. W tegorocznych wyborach parlamentarnych został posłem z listy Trzeciej Drogi. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W swojej karierze m.in. kierował redakcją TVP w Częstochowie.

Prasówka styczeń Kłobuck: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Kłobucka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kłobuck. Stoły uginały się od bożonarodzeniowych potraw. Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych 2023 STOŁY BOŻONARODZENIOWE 2023. Tradycyjne potrawy i bożonarodzeniowe ozdoby królowały w sobotę 16 grudnia w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, gdzie odbyła się Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych 2023.

📢 Czerwone niebo o poranku nad woj. śląskim - cudowne zjawisko uchwycili internauci. Zobacz ZDJĘCIA Cudowne zjawisko! To nie fotomontaż ani wynik zastosowania jakichś wymyślnych filtrów - tak wyglądało dziś, we wtorek 19 grudnia niebo nad m.in. Ujsołami pod Żywcem, w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu, Rybniku czy w Częstochowie! Ten wschód słońca należał do wyjątkowych! Poranek dosłownie zapierał dech w piersiach. Niebo "zapłonęło" i stało się czerwone. Takie widoki można oglądać w nieskończoność. Zobaczcie sami! 📢 Zobacz jak 10 lat temu wybierano najpiękniejszą mieszkankę Śląska i Zagłębia! Wygrała wtedy piękna Klaudia z Będzina - zobacz te zdjęcia Archiwalne zdjęcia. Najpiękniejsza w regionie - tak kiedyś wyglądały konkursy piękności! 10 lat temu w domu kultury w Szopienicach odbył się wielki finał wyborów Miss Śląska i Zagłębia 2013. Impreza wówczas po raz pierwszy zagościła w Katowicach. O tytuł najpiękniejszej rywalizowało 40 kandydatek. Zobacz archiwalne zdjęcia sprzed dekady!

📢 Kłobucki: Pożar mieszkania w Borze Zapilskim. Mogły spłonąć fajerwerki! W jednym z domów w Borze Zapilskim (pow. kłobucki, gmina Wręczyca Wielka) 16 grudnia po godz. 23 doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Akcja była bardzo nie bezpieczna z uwagi na materiały pirotechniczne, które były w pobliżu. Akcja gaśnicza zakończyła się około po północy. 📢 Grypa w woj. śląskim zbiera żniwa! Zachorowały już tysiące osób. W których miastach sytuacja jest NAJGORSZA? Sprawdź! To najnowsze dane SANEPIDU! W woj. śląskim choruje na grypę już tysiące ludzi! Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Sprawdź listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej.

📢 Wieniec świąteczny z szyszek DIY to magiczna dekoracja. Wyjątkowa ozdoba za grosze. Jak zrobić bożonarodzeniowy wianek DIY? Wieniec świąteczny na drzwi w wersji „zrób to sam” to pomysł na piękną dekorację za grosze. Warto już teraz wygospodarować wolną chwilę i wykreować najmodniejszą ozdobę na Boże Narodzenie, która modnie udekoruje drzwi wejściowe, okno, czy też wigilijny stół. Podpowiadamy, jak krok po kroku wykonać w domu elegancki bożonarodzeniowy wianek. To naprawdę proste zadanie.

📢 Mikołajkowe morsowanie w Parku Lisiniec. Była też zumba i zbiórka dla czworonogów! Zobacz zdjęcia Mikołaje wskoczyli do zimnej wody w Częstochowie. Akcja "Święta z czworonogami" w Parku Lisiniec połączona z Niezależni Zmorsowani Częstochowa oraz z rozgrzewką w rytmach Zumby odbyła się w niedzielę 10 grudnia. Chętnych do udziału we wspólnej kąpieli w lodowatej wodzie nie brakowało! 📢 Dramatyczne sceny ze Śląska w czasie stanu wojennego! Na ulicach patrole, milicja i czołgi. Sprawdź zdjęcia miast sprzed 42 lat 13 grudnia 1981 - tę datę trudno zapomnieć... To już 42 lata! Jaruzelski zamiast Teleranka, za oknem śnieg i mróz. Tak nam się kojarzy ten szczególny dzień. Nadawano tego dnia przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który powiedział m.in.: "Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju".

📢 Mikołajki w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku dla dzieci z niepełnosprawnością Jak co roku, w grudniu, burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski wręczył mikołajkowe paczki dzieciom z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kłobuck.

📢 Sąd Rejonowy w Częstochowie umorzył śledztwo w sprawie katastrofy lotniczej w Rębielicach Królewskich WYPADKI. Sąd Rejonowy w Częstochowie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa w sprawie tragicznego wypadku awionetki, do którego doszło w czerwcu 2022 roku w Rębielicach Królewskich pod Kłobuckiem. W katastrofie zginął pilot - płk. rez. Marek G., ekspert w zakresie systemów teleinformatycznych oraz cyberbezpieczeństwa - i jego matka. 📢 Kłobuck rozświetlił choinkę. Mikołajkowa impreza na Rynku. Jest też świąteczna karuzela! Od dziś Rynek Jana Pawła II w centrum Kłobucka rozświetla choinka. Tradycyjne zapalenie lampek, jak zawsze, zgromadziło wielu mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych. 📢 Makabryczna zbrodnia w Gruszewni. Oskarżony i rodzina ofiar przed sądem [ZDJĘCIA i VIDEO] Przed częstochowskim sądem stanął 43-letni Rafał O., który oskarżony jest o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem matki i córki. Do zdarzenia doszło w nocy 7/8 sierpnia 2022 roku w Gruszewni w powiecie kłobuckim. Mężczyzna przed sądem nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Nie chciał też odpowiadać na żadne pytania i konsekwentnie milczał. W dniu rozpoczęcia procesu zachowywał się spokojnie i nie wygłaszał żadnych oświadczeń. Z jego twarzy ciężko było wyczytać jakiekolwiek emocje - przez większość czasu siedział ze spuszczoną głową. Przed sądem zeznawała również córka i siostra ofiar.

📢 Policyjny pościg w Kłobucku. Dlaczego 39-latkek uciekał? Pościg w Kłobucku. Policjanci ujęli 39-letniego mieszkańca powiatu kłobuckiego, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i zaczął uciekać. Okazało się, że mężczyzna kierował pojazdem osobowym będąc się pod wpływem amfetaminy, a na koncie miał szereg innych przestępstw. Podejrzany usłyszał już zarzuty, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

